„Angst, dass Rettungshubschrauber fliegen muss“

Fritz Strobl und Reini Herbst zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel. Im höchst unterhaltsamen Gespräch mit Michael Fally sinnieren die beiden Schmähbrüder über Strobls Streif-Fabelzeit aus dem Jahr 1997, Herbsts Status als „Zweifach-Kitzbühel-Halbzeitführender“, die „Angst am Start, dass ein Rettungshubschrauber fliegen muss“ und über Partys am Hahnenkamm-Wochenende.