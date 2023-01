Zum Burger gab es noch Kassageld dazu

Eigentlich wollte sich Josiah Vargas lediglich einen „Sausage McMuffin“ bei McDonald’s kaufen. Als er im Auto jedoch in das Sackerl mit der Bestellung sah, fand er dort keinen Burger, sondern die gesamten Tageseinnahmen des Restaurants. Offenbar hatte ein Mitarbeiter die 5000 Dollar (umgerechnet mehr als 4600 Euro) in das falsche Sackerl gesteckt. Natürlich werde er das Geld zurückbringen, versicherte Vargas in einem Video, das ihn mit seinem Fund im Auto zeigt – nicht ohne zuzugeben, dass er das Geld gut brauchen könnte. „Warum tut ihr mir das an? Ihr wisst, wie sehr ich das Geld haben will“, sagt er in die Kamera.