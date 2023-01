Eine Romanfigur bekommt einen Song auf Spotify

Wie bekommt frau alles unter einen Hut?

Die weiblichen Hauptfiguren nehmen ihr Leben selbst in die Hand. Ist das heutzutage noch ungewöhnlich? „Erstaunlicherweise: Ja“, sagt die Autorin. „Die Figuren sind zwar alle erfunden, ihre Themen aber höre ich oft: Wie bekomme ich Karriere und Care-Arbeit unter einen Hut? Wieso versuchen so viele, Frauen in ihren Entscheidungen zu beeinflussen?“