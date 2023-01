Impfstraßen nur noch zwei Tage in der Woche offen

300.000 Euro im Monat gespart

Am Donnerstag kündigte die Landesregierung an, dass nun auch der offene Donnerstag gestrichen wird. „Es hat sich gezeigt, dass die Donnerstage im Vergleich zu den übrigen Öffnungstagen auf das geringste Interesse stoßen“, sagt Pandiemiemanager Gerald Lichtenegger. Ab Februar haben die Impfstraßen nur noch am Dienstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.