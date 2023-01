Wolford erhöht erneut Kapital

Bestehende Aktionäre erhalten, wie auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Dezember 2022 beschlossen, für zwei Aktien das Bezugsrecht für eine neue Aktie. Die Bezugsrechte mit der ISIN AT0000A32430 werden den Anteilseignern am 23. Jänner 2023 den Angaben zufolge entsprechend dem Depotstand vom 20. Jänner eingebucht und können am 27., 30. und 31. Jänner gehandelt werden.