Warum den Spitälern die Kosten davonlaufen

Es klingt eigentlich paradox: Die Gesundheitsausgaben schnellen in Österreich in die Höhe, allein in den letzten zehn Jahren um 41 Prozent von 22,4 auf 32,1 Milliarden Euro, davon entfallen 16 Milliarden Euro auf die Spitäler. Trotzdem wird ständig das Gefühl vermittelt, dass vieles „kaputtgespart“ wird. Die rund 120 öffentlichen Krankenhäuser klagen, dass sie zu wenig Geld bekommen. Die Bediensteten monieren, dass vor allem auf ihrem Rücken gespart wird.