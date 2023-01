Lustenau wird beim türkischen Meister fündig

Emrehan Gedikli: „Die Austria war schon im letzten Sommer an mir interessiert. Deswegen waren sie nun einen Schritt voraus. Ich hatte jetzt auch noch andere Angebote aus Deutschland, Holland, etc. aber habe mich bewusst für Lustenau entschieden. Ich habe hier mit Torben Rhein und Cem Türkmen auch zwei Kollegen, die ich schon lange kenne. Mit Torben habe ich lange in den DFB-Nachwuchsnationalmannschaften gespielt und Cem kenne ich aus meiner Zeit in Leverkusen. Beide haben mir erzählt, dass beim Verein alles sehr familiär ist und man sich hier in Lustenau als junger Spieler voll auf den Fußball konzentrieren kann. Ich habe einfach Bock zu kicken, will hier meine Tore schießen und dem Verein sowie der Mannschaft helfen.“