Causa Biomüll scheint Fahrt aufzunehmen

Dem Biomülltourismus zwischen Vorarlberg und Ravensburg soll es an den Kragen gehen - zumindest wenn man die Stimmen aus dem Ravensburger Kreistag hört. Wie die „Krone“ berichtete, wird der Vorarlberger Biomüll schon bald in Amtzell im Kreis Ravensburg, jener aus dem Kreis Ravensburg weiterhin in Lustenau bei der Firma Loacker verwertet.