„Zehn Jahre riesiger Vorfreude“

Autokraten vom Schlage eines Trump oder Infantino werden derlei eher als Pauschaltourismus belächeln und sind kürzlich zu einer ihren exklusiven Ansprüchen genügenden Golfreise aufgebrochen. Nämlich an den Persischen Golf, um gemeinsam das Königreich Saudi-Arabien zu beehren, wo bekanntlich die FIFA-WM 2034 stattfinden wird. Bei einer Veranstaltung in Riad brauchte Trump erstaunlicherweise nicht mal ein Dekret, um das Publikum mit den bewegenden Worten „Steh auf, Gianni. Danke, Gianni!“ zu standing ovations für seinen best buddy zu bewegen, der daraufhin mit grotesken Sätzen wie „Es ist mir ein Vergnügen, in Riad zu sein, in meinem Land (sic!) zu sein“ oder „Ich denke, dass uns zehn Jahre riesiger Vorfreude bevorstehen“ seinem sattsam bekannten Faible für absolute Monarchien Nachdruck verlieh.