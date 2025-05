Warum Stripfing zum Austria-Retter werden könnte

Young Violets planen keinen Aufstieg

Denn ausgerechnet der größte Rivale Stripfing könnte zum Rettungsanker werden. Kooperationsklub Austria Wien will weiter mit den Niederösterreichern zusammenarbeiten und Spieler ins Marchfeld verleihen, damit sie sich dort entwickeln. Deshalb sieht man wenig Sinn darin, wenn der eigene Nachwuchs – also die Young Violets – ebenso in der zweiten Liga spielen würden. Denn damit würde man sich in Konkurrenz mit dem Kooperationsklub begeben, wenn beide in der gleichen Liga vertreten sind. Rein von den Bestimmungen wäre dies jedoch möglich. Das Gros der Jungveilchen besteht jedoch aus Akademiespielern. Da müssten die Verantwortlichen personell ordentlich nachjustieren, um in der zweithöchsten Spielkasse mithalten zu können.