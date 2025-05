Altach-Trainer: „Wir hatten die Hose voll!“

Fabio Ingolitsch (Altach-Trainer): „Es war klar, dass es kein leichtes Spiel wird, dass es nicht das schönste Spiel wird. Wir wollten uns reinkämpfen, mutig sein und viel Energie am Platz lassen. Ich hatte aber das Gefühl, dass wir die Nervosität von Anfang an nicht ablegen konnten und die Hose voll hatten. Das war von der ersten bis zur letzten Minute spürbar und deswegen ist der Auftritt auch nicht dementsprechend gewesen, dass man einen Sieg holt und die Klasse hält. Die Mannschaft hat gekämpft, das kann man ihr nicht absprechen. Aber die Verunsicherung war einfach zu spüren. Das Unentschieden ist gerecht und geht in Ordnung. Das einzig Positive ist, dass wir weiter vor Klagenfurt liegen und es selbst in der Hand haben.“