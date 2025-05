Der Kunde ist König? Von wegen!

Momentan gilt sein Interesse einem sehr aktuellen Thema: Was nämlich in einem Markt passiert, wenn Firmen ihre Produkte mehr oder weniger künstlich komplexer gestalten – auch um letztlich Konsumenten den Wechsel zu einem anderen Produkt zu erschweren. Fehr nennt ein Beispiel: Er selbst habe kürzlich in einem Hotel in den USA erlebt, dass man dort für das Bettenmachen extra bezahlen muss. Diese Information wurde wohlgemerkt erst nach dem Einchecken prominenter dargeboten. Das Produkt wurde also nachträglich komplexer – und somit teurer. Aber: Wer nimmt in so einer Situation nochmals die Koffer in die Hand und sucht sich ein anderes Hotel? Es liegt folglich nahe, dass es gezielt darum geht, die „Suchkosten“ für den Kunden künstlich zu erhöhen und ihm dadurch den Vergleich und den Umstieg auf Alternativen zu erschweren. Letztlich sägt das am klassischen Credo, dass der Kunde die Wahl hat – und somit „König ist“.