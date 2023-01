Vorarlberger Wirtschaft braucht dringend Personal

Sein Ziel ist es deshalb, „mehr Menschen in Richtung Lehrabschluss zu bringen“. Dazu sollen auch die Arbeitsmarktmaßnahmen von Land und AMS Vorarlberg beitragen, die heuer mit insgesamt 50,8 Mio Euro dotiert sind. 22,1 Mio. Euro davon fließen in gemeinsam finanzierte Projekte. 25,6 Mio. Euro steckt das AMS in eigene Qualifizierungsprojekte, 3,1 Mio. Euro entfallen auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen des Landes. Das Hauptaugenmerk liegt in der Förderung junger Menschen, von Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten.