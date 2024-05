Ländle-Teams starteten Saison mit drei Siegen

Großer Jubel bei den Bludenz-Damen! Im Duell mit Aufsteiger Brühl Mödlinger TC feierten die Gastgeberinnen einen 5:2-Heimsieg. Nach den Einzeln lagen Mia Liepert 3:2 in Front – ehe den Alpenstädterinnen das Duell in den abschließenden Doppeln zu entgleiten drohte. Aber sowohl Camilla Gennaro (It) und Emma Leitner konnte sich nach verlorenem ersten Satz im Champions Tiebreak noch durchsetzen, als auch Denisa Pospisilova und Liepert.

Ganz souverän lief der Start für die Zweitliga-Girls des TC Dornbirn. Auch ohne die Topspielerinnen Tamira Paszek und Julia Grabher ließ man gegen Hartberg nichts anbrennen und führte bereits nach den Einzel-Duelle uneinholbar mit 5:0. Endstand: 7:0!