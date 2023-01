Polizeischüsse auf Wagen: Ermittlung bald zu Ende

Beinahe fünf Monate ist es her, dass ein verdächtiger Kastenwagen, der als gestohlen gemeldet war, in das Visier einer Polizeistreife in Wörgl geriet. Die „Tiroler Krone“ berichtete mehrmals. Nochmals zur Erinnerung: Am 26. August gegen 5 Uhr sichteten Beamte das Fahrzeug, in dem drei Jugendliche - zwei 14-jährige Einheimische und ein 13-jähriger Russe - saßen. Als die drei Burschen die Beamten sahen, lieferten sie sich eine wilde Verfolgungsjagd. Diese endete auf den Eisenbahngleisen in St. Johann.