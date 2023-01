Suche nach 20 Vermissten in Dnipro geht weiter

Am Dienstag lägen weiterhin 29 Verletzte in Krankenhäusern, bei vielen sei der Zustand kritisch, hieß es von der ukrainischen Seite. Ein großer Teil des neunstöckigen Hochhauses war, wie berichtet, am Samstag nach einem Raketentreffer eingestürzt. Dabei wurden 200 Wohnungen zerstört.