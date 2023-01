VSV zieht gegen Verbund vor Gericht

Für den Verbraucherschutzverein (VSV) ist diese Begründung nicht ausreichend. „Der Verbund hat in seinen aktuellen Geschäftsbedingungen keine gesetzeskonforme Preisänderungsklausel, sondern verweist nur auf § 80 Abs 2a Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWOG). Weder im Vertrag noch in der Mitteilung der Preisänderung werden die Umstände der Erhöhung so konkret benannt, dass dem Gesetz Genüge getan würde“, sagte VSV-Obmann Peter Kolba in einer Aussendung.