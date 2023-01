Deutschland findet Nachfolge für Pannenministerin

Kenntnisreicher Fachpolitiker übernimmt

Der 62-jährige Jurist Pistorius ist seit 2013 niedersächsischer Innenminister. Seit 2017 gehört er dem Landtag in Hannover an. Von 2006 bis 2013 war er Oberbürgermeister in Osnabrück. Im Kreis der Innenminister von Bund und Ländern hat sich Pistorius in den vergangenen Jahren einen Ruf als kenntnisreicher Fachpolitiker erworben.