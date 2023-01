Lenkerin (64) gegen Leitschiene geschleudert

Beim Auffahren auf die B 67, kurz nach dem Hausbergtunnel in Gratkorn, dürfte eine 61-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Graz Montagnachmittag am Beschleunigungsstreifen ein anderes Auto übersehen haben: Die Lenkerin des anderen Autos, 64 Jahre alt, wollte noch ausweichen, dabei dürfte sie aber mit dem Pkw kollidiert sein. Sie geriet in weiterer Folge ins Schleudern und krachte gegen eine Betonleitschiene!