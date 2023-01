Müllwagen hing auf Garagendach

Ein 51-Jähriger Angestellter aus Spittal an der Drau lenkte heute Früh sein Müllentsorgungsfahrzeug auf der L-10 (Trebesinger Landesstraße) im Ortsgebiet von Spittal an der Drau. Am Beifahrersitz saß ein 34-Jähriger Mitarbeiter, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal. Wegen schneebedeckter Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Rutschen, anschließend von der Fahrbahn ab und glitt westseitig eine Wiese hinuter. Da dieser nicht bremsen konnte fuhr der Lkw auf ein dort befindliches Garagendach und blieb seitich am Zaun vor einem steil abfallenden Grundstück hängen.