Bundesheer: „Foltervorwürfe in Luft aufgelöst“

Nachdem schwere Foltervorwürfe gegen einen Lehrgangsleiter an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt erhoben worden waren, stellte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren nun ein. Das bestätigt Michael Bauer, Sprecher des Bundesheeres, am Montag. „Die Vorwürfe haben sich in Luft aufgelöst“, so Bauer.