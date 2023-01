Ein Sechsertragerl und die bittere ÖSV-Bilanz

Nicht gerade der gesündeste Tipp, um in den Sonntag zu starten. Aber wenigstens beweisen die Stars während unserer Skikrise Humor, „schönsaufen“ kann man sich die ÖSV-Bilanz in der bisherigen Saison allerdings nicht. Das beweist drei Wochen vor dem WM-Start ein Blick auf die Statistik. In den 41 Weltcup-Rennen schaffte es Rot-Weiß-Rot nur 13-mal auf das Podest, die Schweiz führt vor Norwegen und den USA überlegen den inoffiziellen „Weltcup-Medaillenspiegel“ an.