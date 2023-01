„Zu wenig! Wir haben einfach andere Ansprüche“

„Ich sauge derzeit alles auf“

Und Siebenhofer landete auf Rang fünf. Womit ihr das zweitbeste Super-G-Resultat ihrer Karriere nach Rang 4 in Lake Louise 2018 gelungen ist. „Ich sauge derzeit alles auf, was positiv ist. Und dieses Rennen war ein Schritt nach vorne.“ Landsfrau Conny Hütter war nicht so happy, schied nach absolut bester erster Zwischenzeit aus. Ebenso die Vortags-Fünfte Tamara Tippler: „Zu fehlerhaft!“