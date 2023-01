Klimakleber: Gewessler „versteht Verzweiflung“

Keine dezidierte Absage gab es an das Fracking-Projekt im oberösterreichischen Molln: „Wir haben gesehen, dass die Sicherung der Energieversorgung in der heutigen Zeit eine schwierige Aufgabe ist. Wenn diese Projekte in der Krise einen Beitrag leisten können, dann muss man das prüfen. Aber wenn sich das in 30 Jahren erst rechnet, dann sage ich nein.“ Dennoch gäbe es für sie bei Fracking „eine klare Kante“, so die Ministerin. Wie die „Krone“ berichtete, soll die umstrittene Gas-Beschaffungsmethode in Österreich künftig sogar verboten werden.