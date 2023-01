Klimaministerin Gewessler will Fracking verbieten

„So etwas dürfen wir in Österreich einfach nicht zulassen“

Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace, WWF und Global 2000 begrüßen die Absage an Erdgas-Fracking. „Fracking ist eine Technologie mit enormen Risiken. Wir sprechen hier von vergiftetem Grundwasser bis hin zu Erdbeben, die dadurch ausgelöst werden. So etwas dürfen wir in Österreich einfach nicht zulassen“, so Adam Pawloff, Programmdirektor von Greenpeace Österreich.