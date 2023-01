Schlechtes Polit-Klima wegen Klebe-Chaoten

Pure „Ablenkung“ und „schlechtes politisches Plagiat“

Die NEOS orten in der Forderung der blau-gelben Landeschefin hingegen eine Ablenkung der ÖVP vom eigenen Versagen in der Klimapolitik. „Die wahren Chaoten kleben nicht auf der Straße, sondern in den Regierungssesseln“, so Indra Collini. „Als schlechtes politisches Plagiat Mikl-Leitners“ bezeichnet indes Udo Landbauer von der FPÖ die Forderung nach Strafverschärfung gegen die „Klimaterroristen“.