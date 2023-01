„Wir werden im Derby Revanche nehmen“

Derbys haben immer eigene Gesetze - das erfuhr der UTTC Salzburg im Herbst am eigenen Leib. Francisco Sanchi und Co. verloren in Kuchl mit 1:4. „Vielleicht haben wir sie damals leicht unterschätzt“, erinnert sich Obmann Günther Höllbacher. Mittlerweile sind die Mozartstädter Vierter der Herren-Bundesliga und bitten die Tennengauer am Montag (19, Sportzentrum Mitte und live auf ORF Sport+) zu Tisch.