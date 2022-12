Volle Attacke auf die Paralympics in Paris

Gerade einmal zwei Wochen Pause nahm sich Triathlet Günther Matzinger nach seinem fünften Platz bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi (VAE). Wieder eine Saison, die dem Salzburger Auftrieb gab. „Ich habe heuer gemerkt, wie viel weitergehen kann. Das funktioniert einfach“, freut sich der 35-Jährige. So sehr, dass er auch einen Einblick in seine nächsten Ziele gab. „Ich habe mich dafür entschieden, dass ich an den Paralympics 2024 teilnehmen will. Volle Attacke auf Paris!“