„Unglaubliches Talent!“ Vinc schwärmt von Marco

Geht es nach Manuel Feller, passiert das aber noch nicht so schnell: „Ich hoffe, Marco bleibt uns noch ein, zwei Jahre in der Slalom-Mannschaft erhalten“, sagte der Tiroler, der vom Abfahrer Schwarz aber begeistert war. „Voll geil! Wir wussten ja, dass er ,Schiaßn‘ kann. Das hat er in den letzten Jahren schon immer wieder gezeigt. Aber dass er hier mit Startnummer 31 auf den sechsten Rang fährt, da kann man nur den Hut ziehen.“