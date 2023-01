Amerikanerin zur neuen „Miss Universe“ gekrönt

Die 28-jährige R‘Bonney Gabriel aus den USA ist zur neuen „Miss Universe“ gekürt worden. In einer Live-Show in New Orleans setzte sie sich am späten Samstagabend gegen 83 Mitbewerberinnen durch. Auf dem zweiten und dritten Platz landeten bei der 71. Ausgabe des Schönheitswettbewerbs die Venezolanerin Amanda Dudamel (23) und die Dominikanerin Andreína Martínez (25).