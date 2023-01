Celtics-Höhenflug hält an, Morant glänzt mit Dunk

Die Boston Celtics haben am Samstag mit dem sechsten Sieg in Serie ihre Tabellenführung in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefestigt. Topstar Jayson Tatum war beim 122:106-Auswärtssieg gegen die Charlotte Hornets der erfolgreichste Werfer (33 Punkte), Spielmacher Malcolm Brogdon kam auf 30 Zähler. Der Vorjahresfinalist hält nun bei einer Siegbilanz von 32:12.