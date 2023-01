Florian Teichtmeister wollte Regisseur verprügeln

Doch wie konnte man von Untersuchungen so schnell wieder absehen? Teichtmeister war nicht nur für seine Darstellungen wie etwa die des Peter Palfinger in „Die Toten von Salzburg“ bekannt, auch die Rolle des Moralapostels spielte er wunderbar. Das zeigt der Wiener besonders in einem im Jahr 2018 veröffentlichten Interview mit dem „Standard“, worin auch über die zur damaligen Zeit florierende #MeToo-Debatte gesprochen wurde.