Am Steuer eingenickt und fünf Fahrzeuge beschädigt

Der aufsehenerregende Unfall geschah gegen 19.30 Uhr in der Höttinger Au. „Eigenen Angaben zufolge verlor der Pkw-Lenker aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte in weiterer Folge einen am rechten Fahrbahnrand parkend abgestellten Lkw“, heißt es seitens der Polizei. Anschließend prallte der Wagen mit voller Wucht in einen daneben parkenden Pkw und wurde dann auf zwei weitere geschoben.