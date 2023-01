Mehrere Verletzte bei Schlägerei vor Après-Ski-Bar

Heute, Samstag, gerieten in einem Après-Ski-Lokal im Bezirk Zell am See ein 24-jähriger Oberösterreicher, dessen 40-jähriger Begleiter sowie andere Teilnehmer einer Reisegruppe mit einem Türsteher in Streit. Auslöser für die Auseinandersetzung sei ein Schlag des Türstehers gewesen, der den Vater eines Beteiligten traf.