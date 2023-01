14-Jährige zu Boden gerissen, mit Messer verletzt

Der Vorfall geschah um 17.30 Uhr, berichtete die Polizei am Samstag. Das Mädchen griff im Zuge der Attacke als Abwehrreaktion in Richtung des Messers. Dabei zog sie sich Schnittverletzungen an den Handinnenflächen zu. Der Täter ließ daraufhin von seinem Opfer ab und flüchte zu Fuß in Richtung Stadtzentrum. Die 14-Jährige wurde ambulant im Landesklinikum Mistelbach behandelt.