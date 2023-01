MTB-Downhill und Night Sprint Event auf der Piste

Night Sprint eine Stunde später

Kärntens größtes Skigebiet zeigt, das es weit mehr Arten gibt, um den Berg hinunter oder hinauf zu gelangen. So auch beim 2. Nassfeld Mountain Night Sprint. Bei diesem Skitouren- und Pistenberglauf-Event matchen sich die Teilnehmer um die schnellste Zeit von der Talstation des Millennium-Expresses bis zum Gmanberg (410 Hm). Für die genaueste Mittelzeit gibt es eine Sonderprämierung in allen Altersklassen. Gestartet wird ebenfalls am Samstagabend um 19 Uhr. Die Events werden als Jedermann/-frau Bewerbe ausgetragen (Teilnahmeberechtigung ab Jahrgang 2005 bzw. 2007). Mehr Infos und Anmeldung zu beiden Events unter: www.nassfeld.at/events