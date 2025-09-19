Vorteilswelt
Herbstliches Gipfelglück gegenüber der Zugspitze

Tirol
19.09.2025 17:00
Der – nur für Geübte erreichbare – Nebengipfel mit Blick hinüber zur Zugspitze.
Der – nur für Geübte erreichbare – Nebengipfel mit Blick hinüber zur Zugspitze.(Bild: Peter Freiberger)

Mit der Lermooser Grubigsteinbahn im Außferfern fahren wir auf 1300 oder 2000 Meter. Von dort nehmen wir dann den Grubigstein (2233 m) in Angriff, der sich etwas oberhalb der stattlichen Grubighütte befindet.

Hier sei die „bequeme“, kurze Route ab Bergstation bzw. Grubighütte genau vorgestellt. Hinter der Einkehr (auch als „Gipfelhaus Grubigstein“ bekannt) beginnt der Steig zu unserem Ziel.

Beim Gipfel mit Kreuz direkt oberhalb handelt es sich um den – knackigen – Lermooser Nebengipfel. Wir haben jedoch den Biberwierer Hauptgipfel im Sinn.

Die letzten Meter zum Hauptgipfel führen durch eine abschüssige Wiesenflanke.
Die letzten Meter zum Hauptgipfel führen durch eine abschüssige Wiesenflanke.(Bild: Peter Freiberger)

Der Steig verläuft zunächst durch eine Wiesenflanke, westlich zeigt sich ein packender Kontrast: Die steile, geschichtete Nordflanke der Gartner Wand geht fast nahtlos in grünes Wiesengelände über.

Die Route zieht in der Folge in die Felsen (nicht die Schuttflanke hinauf) und durch Lawinennetze nach oben. Es handelt sich um einen stark besuchten Gipfel, entsprechend abgeschliffen und rutschig ist der Fels.

Daten & Fakten

  • Talort: Lermoos (994 m)
  • Ausgangspunkt: Bergstation der Grubigsteinbahn (rund 2030 m) in Lermoos
  • Strecke: (schmaler) Steig 
  • Ausrüstung: feste Schuhe, Stöcke, warme Kleidung
  • Voraussetzung: Trittsicherheit, Schwindelfreiheit
  • Kinder: ab 6 Jahren
  • Einkehrmöglichkeit: Grubighütte (2028 m), bis Anfang Oktober geöffnet, www.gipfelhaus.at; Wolfratshauser Hütte (1751 m) 
  • Variante: Start bei Mittelstation (1334 m); zusätzlich Kondition und Ausdauer erforderlich, Kinder ab 8 Jahren
  • Grubigsteinbahn: Grubig 1 (bis Mittelstation) bis Anfang November, Grubig 2 (bis Bergstation) bis Mitte Oktober in Betrieb; T 05673/2323 
  • Öffis: Busse aus Reutte bzw. Inntal nach Lermoos
  • Höhenunterschied: rund 200 bzw. 900 Hm (ab Berg- bzw. Mittelstation)
  • Länge: rund 3,5 km (Mittelstation – Grubigstein) 
  • Gehzeit: rund 45 Min. bzw. rund 2 1/2 Std. (Aufstieg ab Berg- bzw. Mittelstation); Abstieg bis Bergstation gut 30 Min.

Der Steig leitet nun direkt empor und vorbei an der Abzweigung zum Nebengipfel (nur für Geübte!). In einer abschüssigen Wiesenflanke (Achtung bei Nässe und eventuell Frost!) wandern wir schließlich hinüber zum Hauptgipfel (2233 m).

Die Nordflanke der Gartner Wand (links) mit den auffälligen Gesteinsschichten geht fast nahtlos ...
Die Nordflanke der Gartner Wand (links) mit den auffälligen Gesteinsschichten geht fast nahtlos in grünes Wiesengelände über.(Bild: Peter Freiberger)

Das Panorama ist grandios: Im Osten die Zugspitze, südlich unter uns Seen (unter anderem Blindsee) und im Norden zeigt sich schon das flache Alpenvorland. Entlang der Zustiegsroute geht es zurück zur Grubighütte und – nach Einkehr – mit der Bahn ins Tal.

Wer die – sehr kurze – Tour auf zweieinhalb Stunden ausdehnen will, startet bei der Mittelstation. Von dort führt ein Wanderweg zur Wolfratshauser Hütte und weiter zur Grubighütte.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

Folgen Sie uns auf