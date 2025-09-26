Herbstfarben und ruhige Wege im Zirbitzgebiet

Bei der nächsten Wegkreuzung beginnt unser Abstieg entlang des Weges 320 bis zur Waldheimhütte (1614 m). Direkt gegenüber der Hütte geht es auf dem „Herfried-Fuchs-Weg“, einem teils schmalen Waldsteig bergab, bis wir schließlich auf den uns bekannten Aufstiegsweg treffen. Die letzten zwei Kilometer wandern wir entspannt zurück zum Ausgangspunkt.