Auf den Spuren von Kaiser Max in der Martinswand

Nach der relativ neuen, 15 Meter langen Hängebrücke, zieht der Steig in kurzen Serpentinen den licht bewaldeten Hang nach oben (Vorsicht am Rückweg!). In der Folge wird es schwindelerregend: Der mit Seilen und Geländer versicherte Steig quert – kurze Abwärtspassage inklusive – die Martinswand rund 200 Meter über dem Inntal. Zuletzt windet er sich hinauf zur Kaiser-Max-Grotte (rund 800 m), wo der Kaiser seinerzeit in größter Not um Hilfe rief. Auf einer von mehreren Infotafeln ist die Sage seiner Rettung zu lesen.