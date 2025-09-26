Herbstzauber auf der Eppzirler Alm genießen

Jenseits der Gleise der Karwendelbahn geht es zunächst – stets gut bezeichnet – auf dem Fahrweg im Gießenbachtal zügig aufwärts. Der Gießenbach zwängt sich hier unter uns durch die gleichnamige Klamm. In der Folge verläuft die Strecke mäßig ansteigend praktisch parallel zum Bach. In rund 1200 Metern wird rechts die Brücke überquert, nun folgt ein steilerer Wegabschnitt im Wald, der uns ins Eppzirler Tal hinauf bringt.