Nach Wohnhausbrand: Ein Opfer (85) nun verstorben

Tragisches Ende für einen ohnehin schon trauriges Unglück am Donnerstag in Graz: In einem Einfamilienhaus in Graz-Straßgang war ein Feuer ausgebrochen, vier Personen wurden verletzt. Einer davon war ein 85-Jähriger, der zunächst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Nun gab die Polizei bekannt, dass er verstorben ist.