Am Linzer Uni-Spital ist die Unzufriedenheit groß

Die Unzufriedenheit in der Belegschaft ist jedenfalls (ausgenommen Neuromed Campus) hoch, das zeigen auch die gerade durchsickernden Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung in allen Häusern der Gesundheitsholding des Landes, unter denen das KUK das bei weitem größte ist. Vor allem im Vergleich schaut es schlecht aus. Am MedCampus (ehem. AKH und ehem. Frauen- und Kinderklinik) glauben 21 Prozent, dass ihre Arbeitsbedingungen im Vergleich zu anderen, ähnlich großen Spitälern viel schlechter sind, und 29 Prozent sagen etwas schlechter. Diese in Summe 50 Prozent schlechte Selbsteinschätzung ist der bei weitem höchste Wert aller Häuser der Gesundheitsholding.