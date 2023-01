Spital wirft Oberarzt wegen Patientenfotos raus

Betriebsrat zeigt sich fassungslos

Der zuständige Betriebsrat Helmut Freudenthaler zeigt sich auf „Krone“-Anfrage fassungslos: „Insbesondere, wenn ich daran denke, dass kürzlich ein 6-jähriger Bub mit seiner Mama mehr als 10 Stunden in der Notaufnahme gewartet hat, weil er aus den Ohren geblutet und kein HNO-Facharzt Zeit gehabt hat. Und dann wird einer wegen so etwas entlassen.“ Derzeit sind ohnehin 300 Stellen am Linzer Uni-Spital offen, darunter viele von Ärzten.