Hanke: „Klimakleber sollen Kosten selbst tragen“

Wann werden die Öffi-Tarife steigen, wann die Jahreskarte teurer?

Die Tarife werden heuer nicht steigen. Die Jahreskarte halte ich für ein einmaliges Angebot in dieser Stadt, das mir persönlich wichtig ist. Also: gleichbleibende Jahreskarte für zumindest die nächsten zwei Jahre. Ein weiterer Ausblick wäre unseriös. Wir sehen derzeit Teuerungsraten in der Größenordnung von 10,5 Prozent im Monatsschnitt. Ich möchte hier keine Versprechungen abgeben, die mit der wirtschaftlichen Realität nicht mehr Hand in Hand gehen.