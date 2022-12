Stromkrise, aber Wien Energie gönnt sich Edel-Fest

Dennoch: Die Wien Energie lädt ihre 2500 Beschäftigten am 6. Dezember in die Marx Halle, am Tag darauf folgt dort die Feier der Wiener Netze (ca. 2400 Mitarbeiter). Das Catering übernimmt die Firma Sodexo (ja, das ist der Konzern mit den Klimabonusgutscheinen).