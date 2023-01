Diese Wirte kleben ihre Gäste an der Theke fest

Seit Monaten sorgen Klimaaktivisten, die sich am Asphalt und in Museen ankleben, für heftige Diskussionen. Jetzt kursiert in den sozialen Medien ein Foto in Anlehnung an diese Aktionen. Es zeigt eine an einer Theke angeklebte Hand, die andere Hand hält ein Glas Bier. „Wir sind die vorletzte Generation - wir nennen uns Hüttenaktivisten - wir retten den Wirt“, ist auf dem Bild noch zu lesen.