Wien: Private Kindergärten werden jetzt teurer

All jene Eltern, die am 24. Jänner nicht zufällig einen Urlaubstag eingetragen haben, sollten sich nach einer Betreuung für ihre Kinder umsehen. Denn an diesem Dienstag findet der „Tag der Elementarpädagogik“ statt, der laut Stadt für die „Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderschutz“ genützt wird. Ein Kindergarten- bzw. Hortbesuch ist an diesem Tag in den städtischen Einrichtungen nicht möglich.