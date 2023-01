Baerbock: „Brauchen unsere Partner in Afrika“

Während eines Besuchs im Äthiopien hat Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock die afrikanischen Staaten zu einem Schulterschluss mit Europa gegen Russland aufgerufen. „Wir als Europäer brauchen in diesen Zeiten, wo unsere Friedensordnung in Europa durch den russischen Angriffskrieg angegriffen worden ist, die Unterstützung von unseren Freunden und Partnern weltweit“, sagte Baerbock am Freitag am in der Hauptstadt Addis Abeba.