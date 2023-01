Steirischer Wirt angeklagt: „Den stech‘ ich ab!“

Fleischermesser aus Gasthaus geholt

Nun stand er erneut vor dem Geschworenengericht in Graz. Die Geschichte ist wirr. Die vorsitzende Richterin Angelika Hacker versuchte, Struktur in den Tatablauf zu bekommen. Für Staatsanwalt Stefan Weinberger ist klar: In einem Lokal wurde ordentlich gefeiert, der Alkohol floss. Mit den zukünftigen Opfern hatte der angeklagte Familienvater nichts zu tun. Einer sei allerdings in Begleitung einer Kellnerin gewesen, auf die er zuvor ein Auge geworfen hatte. „Den stech‘ ich ab“, soll der Wirt geschrien haben, wie auch ein Zeuge bestätigt. Dann rannte er in sein Gasthaus nebenan, holte ein massives Fleischermesser und ging in den Gastgarten, wohin sich das Geschehen mittlerweile verlagert hatte.