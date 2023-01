Garics überzeugt: „Napoli ist reif für den Titel!“

In den ersten 17 Runden gab das Team von Luciano Spalletti nur sieben Zähler ab, führt sieben Punkte vor Juventus die Tabelle an - doch die Turiner rund um Di Maria, Chiesa sowie die derzeit verletzten Pogba und Vlahovic haben nach der Rückkehr zur Dreier-Abwehrkette und zuletzt acht Siegen in Serie ohne Gegentor (Score 14:0) Lunte gerochen.